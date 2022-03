Twee personen in levensgevaar na ongeval met man die vluchtte voor politie

Twee personen werden donderdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd na een ongeval in Zevekote (Gistel). Eén van hen was voor de politie aan het wegvluchten en knalde frontaal op een tegenligger. De klap was enorm en beide bestuurders verkeerden in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde donderdagavond omstreeks 19.40 uur langs de Nieuwpoortsesteenweg in Zevekote, deelgemeente van Gistel. Net daarvoor was de politie opgeroepen voor moeilijkheden in Gistel. Eén van de betrokkenen vluchtte echter in zijn auto weg. Het kwam tot een achtervolging waarbij volgens sommige bronnen tot 120 kilometer per uur gehaald werd. Maar in een flauwe bocht naar rechts langs de Nieuwpoortsesteenweg ging het gruwelijk mis.

De 51-jarige man uit Houthulst wilde in zijn vlucht nog een wagen inhalen. Maar daarbij knalde hij frontaal op een tegenligger. De klap was gigantisch en de tegenligger belandde met zijn wagen in de gracht. Ook de vijftiger zelf zat gekneld in zijn wrak. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en konden de vluchter uiteindelijk eerst uit zijn wagen bevrijden. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis bevrijd.

De hulpdiensten hadden het uiteindelijk lastiger met het bevrijden van de tegenligger. Het ging om een man uit Oostende die in zijn wagen vast zat. Zijn toestand was levensbedreigend, maar het duurde uiteindelijk ongeveer anderhalf uur voor de man op een veilige manier bevrijd kon worden. Ook hij werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie sloot de drukke verbindingsbaan enkele uren volledig voor het verkeer af. De materiële schade was dan ook enorm, dus de brandweer en takeldiensten hadden hun werk. Maar het parket besliste ook om een deskundige aan te stellen om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.