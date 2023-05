Twee ongevallen zorgen voor hinder in de buurt van Picanol in Ieper

In de buurt van het Ieperse bedrijf Picanol gebeurden donderdag twee ongevallen. Eerst ging een wagen over de kop, waardoor verkeershinder ontstond, en een tijdje later belandde een motor tegen een auto.

Politiezone Arro Ieper kreeg om 16.13 uur melding van een wagen, die van de rijweg raakte op de Ieperse Zuiderring tussen de rotondes bij de Rijselpoort en Picanol. Het voertuig raakte een boom, ging over de kop en kwam op het dak tot stilstand op de rijweg.

Tweede ongeval

“De bestuurder, een man van 61 jaar uit Ieper, was niet gewond”, verklaart politiewoordvoerder Glenn Verdru. “Door het ongeval ontstond ongeveer anderhalf uur ernstige verkeershinder.”

Tijdens die hinder gebeurde even na 17 uur een tweede ongeval in de naburige Steverlyncklaan bij Picanol. Daar belandde een motor tegen een auto. De 44-jarige motorbestuurder uit Ieper raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. (TP)