Twee ongevallen op ringweg zorgen voor schade en hinder in Poperinge

Op de ringweg rond Poperinge gebeurden dinsdagochtend twee ongevallen, die zorgden voor materiële schade en verkeershinder.

Het eerste ongeval gebeurde rond 5.30 uur op de Zuidlaan. Een 41-jarige bestuurder uit Frankrijk was er van zijn rijvak afgeweken en belandde tegen de brandstoftank van een vrachtwagen, die bestuurd werd door een man van 45 jaar uit Alveringem. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper had de vrachtwagen net getankt. Door de aanrijding scheurde de brandstoftank open en liep zeshonderd liter mazout over de rijbaan. Een ambulance werd opgeroepen voor een controle van de autobestuurder. Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen.

Bestelwagen op zijkant

Een kleine twee uur later gebeurde een tweede ongeval op de ring, maar dan op de Oostlaan ter hoogte van het kruispunt met de Elverdingseweg. Daar was een aanrijding gebeurd tussen twee bestelwagens, waarbij een van de voertuigen op een zijkant belandde. Er vielen geen gewonden. Ook daar werd de brandweer bij gevraagd om het wegdek te reinigen. (TP)