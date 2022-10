Twee ongevallen op E403 in Lichtervelde

Langs de E403 gebeurden er maandagochtend ter hoogte van Lichtervelde twee ongevallen. Daarbij geraakte er niemand zwaargewond, maar zowel in de richting van Brugge als in de richting van Kortrijk ontstond er verkeershinder.

Een eerste ongeval deed zich voor omstreeks 8 uur in de richting van Brugge. Twee wagens waren daarbij betrokken. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Tijdens die takelwerken ontstond er een file van enkele kilometers lang.

Enkele minuten later gebeurde er iets verderop, in de richting van Kortrijk dit keer, een tweede ongeval. De schade was hier minder groot, maar toch ontstond er ook hier een kleine file. Omstreeks 9 uur waren alle verkeersproblemen opgelost.