Twee ongevallen op E40 in Oostkamp

Vrijdagmorgen rond 11 uur gebeurden op de E40 in Oostkamp in de richting van de kust twee ongevallen.

Het eerste gebeurde toen een vrachtwagen en een personenwagen op een absorptiewagen inreden. Door dat ongeval ontstond er een file. In de staart van de file gebeurde dan een tweede ongeval. Alles samen vielen drie gewonden. Door het ongeval was er maar één rijstrook vrij en was het aanschuiven. De omstandigheden waarin de ongevallen gebeurden, worden onderzocht.