Twee ongevallen op E40 in Jabbeke

Rond de middag gebeurden op de E40 in de richting van het binnenland twee ongevallen.

Een eerste ongeval gebeurde toen de chauffeur van een vrachtwagen ter hoogte van de oprit Gistelsesteenweg de controle over zijn stuur verloor en op zijn zij kwam te liggen. Daardoor ontstond er een file. In die file gebeurde een tweede ongeval waarbij een vrachtwagen en een personenwagen betrokken waren. Er raakte niemand gewond. Door de ongevallen en de takelwerkzaamheden was het aanschuiven van voor Jabbeke.