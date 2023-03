Twee ongevallen en inbraak in Torhout, bestuurders betrapt op alcohol

Politiepatrouilles van zone Kouter moesten afgelopen weekend diverse keren tussenbeide komen voor interventies op het grondgebied van Torhout. Daar gebeurden twee ongevallen en werd eenmaal ingebroken in een woning.

Een eerste ongeval gebeurde zaterdagavond om 17.45 uur in de Prosper Moncareystraat in deelgemeente Wijnendale. Een 53-jarige man uit Moeskroen reed tijdens het parkeren met zijn wagen een ander voertuig aan. Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol waarna zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingehouden. Ook zondagochtend rond 11 uur kwam het tot een verkeersongeval in de Keibergstraat in Torhout. Een 19-jarige vrouw reed met haar auto van de oprit van een woning en kwam op straat in botsing met de auto van een 56-jarige man uit Ichtegem die richting R34 reed. Een 35-jarige man die in de aangereden wagen als passagier zat raakte daarbij lichtgewond.

In de Rozeveldstraat werd zondagavond om 21.30 uur dan weer een inbraak in een woning vastgesteld. Dieven hebben er een raam geforceerd en daarna het huis doorzocht. Ze gingen aan de haal met verschillende handtassen en wat geld. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Alcohol in verkeer

Daarnaast moest de politie tussenbeide voor alcohol in het verkeer. Zaterdagnacht om 4.30 zag de politie een wagen over de baan zwalpen in de Vredelaan in Torhout. De auto kon onderschept worden waarna de 38-jarige vrouw uit Diksmuide die de wagen bestuurde een positieve ademtest aflegde. Ze speelde haar rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Een half uur later werd een 29-jarige man uit Aartrijke dan weer betrapt in de Bruggestraat. Ook hij had teveel gedronken en moest zijn rijbewijs voor zes uren afgeven. Tot slot hield de politie afgelopen weekend ook alcoholcontroles in de Oostendestraat, de Bruggestraat en op de Noordlaan. In de Oostendestraat werden zes bestuurders betrapt. Twee van hen verloren het rijbewijs voor drie uren maar een iemand had zelfs geen rijbewijs en legde nog een positieve speekseltest af. Daarop werd een wielklem op de auto geplaatst. In de Bruggestraat verloren twee bestuurders het rijbewijs voor zes uren. (JH)