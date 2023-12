Twee ongevallen bemoeilijken ochtendspits op E403

Op de E403 in Lichtervelde gebeurden dinsdagochtend op enkele minuten tijd twee kop-staartaanrijdingen. Bij de ongevallen geraakte er niemand zwaargewond, maar er ontstond wel een kilometerslange file in de richting van Doornik.

Omstreeks 8.20 uur werden de hulpdiensten een eerste keer opgeroepen. Op de E403 was er in de richting van Doornik, zo’n anderhalve kilometer voor de afrit Lichtervelde, een eerste kop-staartaanrijding gebeurd. Ook de brandweer werd opgeroepen omdat er mogelijks een autobrand was ontstaan, maar uiteindelijk moest men niet ingrijpen.

Enkele minuten later deed er zich een tweede ongeluk voor. Ook hier ging het om een kop-staartaanrijding. Bij beide ongevallen geraakte niemand zwaar gewond, maar doordat de betrokken wagens serieuze schade opliepen en getakeld moesten worden ontstond er al snel een file. Wie in die file stond moest zo’n 45 minuten aanschuiven.