Twee lichtgewonden nadat auto in gracht naast E403 in Torhout eindigt

Bij een verkeersongeval op de E403 in Torhout vielen woensdagochtend vroeg twee lichtgewonden. Door het ongeval ontstond ook wat verkeershinder.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend om 6.45 uur op de E403 tussen Lichtervelde en Torhout. Een tweetal kilometer voor de afrit van Torhout verloor een bestuurder de controle over zijn stuur en eindigde in de gracht. Een andere automobilist die net daarna passeerde en de lichten zag branden van de auto in de gracht belde de hulpdiensten.

De wegpolitie snelde ter plaatse net als de brandweer en een ziekenwagen. Het was donker en regende licht, waarna de brandweer een signalisatiewagen plaatste om het ongeval en de ziekenwagen aan te duiden. “Het ging om een Volkswagen Polo met Belgische nummerplaten die in de gracht was gereden”, meldt de wegpolitie. “De auto bleef op de zijkant liggen in de gracht. In de wagen zaten twee personen die op eigen kracht uit het voertuig raakten. Beiden werden lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.”

Verkeershinder

Vlak na het ongeval ontstond wat file die tijdens de takelwerken meer aangroeide. (JH)