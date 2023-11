Twee lichtgewonden na flinke klap aan kruispunt in Vladslo

Bij een verkeersongeval in Vladslo bij Diksmuide vielen vrijdagavond twee lichtgewonden. Het ongeval gebeurde toen een van de twee geen voorrang verleende.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond om 19 uur op het kruispunt van de Houtlandstraat met de Brugse Heerweg in Vladslo. Volgens de vaststellingen van de politie verleende een 31-jarige vrouw uit Diksmuide er geen voorrang aan een 61-jarige man uit Oostkamp. Ze negeerde er een stopbord. Er volgde een flinke botsing.

Via e-call van een van de wagens werden de hulpdiensten automatisch verwittigd. Aangekomen bleken beide bestuurders lichtgewond te zijn. Er werd daarom een tweede ziekenwagen opgevorderd om hen beiden naar het ziekenhuis te brengen voor verzorging.

In een van de wagens zat ook een zesjarig kind. Dat was weliswaar in shock door de botsing, maar bleef ongedeerd. De politie liet de vrouw ook nog een ademtest afleggen en daaruit bleek dat ze onder invloed was. Haar rijbewijs werd dan ook afgenomen. De twee wagens werden getakeld. (JH)