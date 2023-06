Twee lichtgewonden bij verkeersongevallen in Kortemark

In Kortemark vielen dinsdagochtend twee lichtgewonden bij twee verkeersongevallen. De slachtoffers moesten naar het ziekenhuis, maar konden dat intussen alweer verlaten.

Het eerste verkeersongeval gebeurde dinsdagochtend rond 7.30 uur in de Kruisstraat in deelgemeente Zarren. “Een 21-jarige vrouw uit Kortemark verloor er in haar auto door een onduidelijke reden de controle over het stuur”, zegt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder. “Ze mist een bocht en kwam tegen een boom naast de weg terecht. Gelukkig raakte ze daarbij slechts lichtgewond en werd ze voor een medische check-up naar het ziekenhuis van Torhout gebracht.” De wagen van de vrouw werd getakeld. Een uur later gebeurde om 8.45 uur een ander verkeersongeval. “Dat gebeurde op de kruising van de Ichtegemstraat met de Koutermolenstraat. Een vrouw wilde er de straat indraaien, maar had een 66-jarige man uit Koekelare niet opgemerkt die op zijn fiets kwam aangereden. Het kwam tot een botsing waarbij de fietser ten val kwam en een neusbreuk opliep.” In beide gevallen was de interventie snel afgehandeld. (JH)