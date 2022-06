Twee lichtgewonden bij drie ongevallen: twee wagens over de kop

Bij drie verkeersongevallen tussen dinsdagavond en woensdagochtend in Diksmuide en Houthulst zijn twee lichtgewonden vallen. Bij twee ongevallen bleef iedereen ongedeerd.

Een eerste ongeval gebeurde dinsdagavond om 17 uur in de Merkemstraat in Houthulst. Een Opel Mokka belandde er ondersteboven in een gracht na een verkeerd inhaalmanoeuvre. Dat gebeurde toen een wagen een ander wilde inhalen maar niet opmerkte dat hij op dat moment zelf ingehaald werd. De bestuurders waren twee vijftigers en een zestiger. De bestuurder van de Opel Mokka werd aangetikt en belandde ondersteboven in de gracht. Er vielen evenwel geen gewonden. Er was wat verkeershinder tot de wagen getakeld was.

Rond 18.40 uur belandde een andere wagen ondersteboven in de gracht in de Grensstraat tussen Leke en Sint-Pieters-Kapelle. Ook die bestuurder kon ongedeerd de auto verlaten. De smalle weg was een tijdlang versperd tot takeldienst Degrave de wagen uit de gracht had gehaald. Woensdagochtend om 7 uur botsten een bromfietser en zijn passagier dan weer op een openstaand portier van een wagen die geparkeerd stond in de Woumenweg in Diksmuide. De twee liepen daarbij verwondingen op en er snelde een ambulance ter plaatse voor verzorging. (JH)