Twee gewonden naar ziekenhuis na ongeval in Heule

Vrijdagavond raakten twee wagens betrokken bij een ongeval in de Gullegemsestraat in Heule. Twee mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Rond 20 uur reden de inzittenden van de witte Honda, in de Gullegemsestraat, in de richting van de R8. Ter hoogte van het kruispunt liep het grondig fout. De bestuurder van de grijze Opel wilde op dat moment de R8 links opdraaien, in de richting van Kuurne. Beiden merkten elkaar te laat op, waardoor een aanrijding onvermijdelijk werd.

Beide inzittenden van de Honda knalden met hun hoofd tegen de voorruit, naar alle waarschijnlijkheid hadden ze hun gordel niet om. Ze moesten dan ook gewond naar het ziekenhuis worden overgebracht. Ze bleven allebei bij bewustzijn en er was geen sprake van levensgevaar.

Voor de wagens liep het heel wat minder goed af. De voertuigen werden met zware averij weggetakeld. Het kruispunt van de R8 en de Gullegemsestraat ondervond een tijd lang hinder door het ongeval.