Twee gewonden naar ziekenhuis bij nieuw ongeval langs Kanaalweg in Zwevegem: “We zijn vragende partij om er verkeerslichten te plaatsen”

Bij een ongeval langs de Kanaalweg in Zwevegem zijn woensdagvoormiddag twee chauffeurs gewond geraakt. Langs de drukke weg zorgde het incident een tijdlang voor moeilijk verkeer. Het gemeentebestuur dringt al langer bij het Vlaams Gewest aan om op de plaats van het nieuwe ongeval maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid te nemen.

Rond 10.15 uur kwam het ter hoogte van de oprit of afslag van de Kanaalweg naar de rotonde van Intratuin tot een botsing tussen twee lichte bestelwagens. Een Fiat Qubo en een Volkswagen Caddy liepen daarbij zware schade op en moesten getakeld worden. Een chauffeur uit Kortrijk en een automobilist uit Zwevegem moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden. Door de klap sneuvelden ook enkele verkeersborden die de richting naar Otegem, centrum of Intratuin aanduidden. De palen met de borden werden uit de grond geduwd. De takelfirma zorgde er voor dat ze opnieuw rechtop kwamen te staan maar een definitieve herstelling zal nodig zijn. Het ongeval zorgde zowat een uur voor moeilijk verkeer in beide richtingen van de Kanaalweg. De politie van de zone Mira zorgde voor de eerste vaststellingen.

Verkeerslichten

Het is niet voor het eerst dat op die plek, waar je van of naar Intratuin de Kanaalweg kan verlaten of oprijden, verkeersongevallen gebeuren. “Al in 2021 waren we het over alle partijen heen eens dat dit onveilig punt op de gewestweg door het Vlaams Gewest moest aangepakt worden”, aldus schepen van mobiliteit Raf Deprez (CD&V). “Daarom richtten we toen een schrijven naar het Vlaams Gewest. Dat nam ondertussen kennis van de problematiek en reageerde dat het de situatie zou bekijken. Als gemeente zijn wij vragende partij om op dat punt verkeerslichten te plaatsen. Dat is ons advies. Er wordt dus wel degelijk werk gemaakt van de aanpak van een verkeersonveilig punt.” (LSi)

