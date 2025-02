Twee gewonden na zware botsing op kruising in Handzame

Bij een nieuw verkeersongeval aan de beruchte kruising van ‘t Aarsgat in Handzame zijn vrijdagmiddag twee gewonden gevallen. Twee auto’s zijn ook volledig vernield. Het is al het zoveelste ongeval op die plaats.

Het nieuwe verkeersongeval gebeurde vrijdagmiddag rond 16 uur aan de kruising die ‘t Aarsgat wordt genoemd. Dat is waar de voorrangsweg Staatsbaan en de Aarsdamstraat elkaar kruisen. Daar gebeurden al veel vaker ongevallen, soms met zware afloop.

Een jongedame in een Opel Corsa stond er op de Staatsbaan om linksaf de Aarsdamstraat in te slaan. Vanuit de richting van Kortemark kwam een man in zijn Volkswagen Golf aangereden. Net voor hem sloeg een auto met een aanhangwagen eveneens de Aarsdamstraat in. Wellicht misrekende de jongedame zich want toen ze indraaide, werd ze vol geraakt door de Volkswagen. Mogelijk speelde ook de laagstaande zon een rol. Er volgde een hevige klap. De Opel Corsa tolde rond en kwam in de tegenovergestelde richting tot stilstand. De Volkswagen eindigde in de haag. Beide bestuurders liepen verwondingen op aan de onderste ledematen.

Verkeershinder

Door het ongeval was de kruising deels versperd en moest het verkeer over een rijstrook. Net in de avondspits leidde dat tot erg veel verkeershinder en lange files in de buurt. Beide auto’s zijn totaal vernield en werden getakeld. (JH)