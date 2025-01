Twee gewonden na botsing tussen drie voertuigen in Eernegem: een bestuurder (45) speelt rijbewijs kwijt

Bij een verkeersongeval in Eernegem zijn donderdagavond twee gewonden gevallen nadat drie wagens met elkaar in botsing kwamen. Een 45-jarige bestuurder van een bestelwagen had te veel gedronken en speelde zijn rijbewijs kwijt.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagavond om 19.35 uur op de Zedelgemsesteenweg tussen de Oostendestraat en Eernegem. Daar staan tijdelijke verkeerslichten opgesteld omdat er gewerkt wordt aan de straat. Kapotte stukken beton worden daar vervangen. Het is aan die verkeerslichten dat het ongeval gebeurde. Het kwam er tot een aanrijding tussen de bestelwagen van een 45-jarige man uit Koekelare en twee personenwagens, bestuurd door een 64-jarige man uit Brugge en een 31-jarige man uit Ichtegem.

Twee gewonden

Er vielen twee gewonden bij de botsing: de 64-jarige Bruggeling en een 62-jarige vrouw die als passagier in zijn wagen zat werden lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie Kouter kwam ter plaatse en sloot de Zedelgemsesteenweg af voor alle verkeer aangezien de betrokken voertuigen over beide rijvakken stonden en er brokstukken op de weg lagen.

Te veel gedronken

Bij controle bleek de 45-jarige man uit Koekelare te veel gedronken te hebben en legde hij een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Nadat de twee personenwagens getakeld werden kon de baan om 21.20 uur terug vrijgegeven worden. (JH)