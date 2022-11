Twee gewonden na botsing tussen bestelwagen en auto op R34 in Torhout

Bij een frontale botsing tussen een bestelwagen en een auto zijn dinsdagochtend twee gewonden gevallen in Torhout.

Het ongeval gebeurde even na 7 uur op de R34 in Torhout, de weg komende van de E403. Een 38-jarige man uit Ingelmunster reed met zijn wagen op de R34 in de richting van Torhout, komende van de autosnelweg . Een 37-jarige man uit Kortemark reed met zijn bestelwagen in de richting van de E403. Deze laatste verloor de controle over zijn stuur en kwam met zijn bestelwagen op de rijstrook voor de tegenliggers terecht.

De 38-jarige bestuurder kon de bestelwagen niet meer vermijden met een frontale aanrijding tot gevolg. Door de aanrijding kwamen beide voertuigen in de gracht terecht. Beide bestuurders werden licht gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout. Beide wagens moesten worden getakeld. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder. (JH)