Op het kruispunt van de Gistelsesteenweg en de Expresweg gebeurde maandagmiddag even voor half drie een ongeval.

In nog onduidelijke omstandigheden kwamen twee wagens op het kruispunt met elkaar in botsing. Daarbij raakten de twee bestuurders gewond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en bracht beiden naar het ziekenhuis. De brandweer bracht de nodige signalisatie aan en de politie deed de vaststellingen. Door het ongeval was het kruispunt deels versperd maar dat zorgde niet voor problemen.

© JVM

© JVM