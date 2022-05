Twee fietsers raken gewond na aanrijdingen door auto’s in Nieuwpoort en Oostduinkerke

In politiezone Westkust gebeurde zowel op donderdag als op vrijdag een ongeval waarbij een fietser aangereden werd. De twee slachtoffers werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een eerste ongeval gebeurde donderdagmiddag rond 14 uur op het kruispunt van de Langestraat met de Astridlaan in Nieuwpoort. Een 77-jarige vrouw uit Nieuwpoort kwam er op haar fiets in aanrijding met een personenwagen. De vrouw kwam ten val en moest met lichte verwondingen naar het AZ West in Veurne worden gebracht.

Negatieve ademtest

Dat was ook het geval na een tweede verkeersongeval vrijdagochtend om 10 uur in de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke. Daar werd een fietser tijdens het uitvoeren van een manoeuvre opgeschept door een wagen. De 61-jarige fietser, een man uit Koksijde, kwam ten val en raakte gewond aan het gezicht en de rug. Beide bestuurders legden een negatieve ademtest af. De man werd eveneens voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. (JH)