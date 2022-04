Twee drenkelingen belanden in water Spaarbekken Nieuwpoort als motorboot kapseist, beiden gered

In het Spaarbekken van Nieuwpoort was er maandagavond even voor 18 uur wat paniek omdat twee opvarenden van een motorboot in het water waren terechtgekomen en zelf hun vaartuig niet meer konden bereiken. Er werd een reddingsactie op gang gezet en duikers reden ter plaatse, tot bleek dat de drenkelingen gered werden door mensen van watersportclub Bloso.

De melding bij de hulpdiensten liep om 17.40 uur binnen. Twee opvarenden van een motorboot, die een privé rondvaart deden, waren in de problemen gekomen op het Spaarbekken. Dat is de grote waterplas die in Sint-Joris bij Nieuwpoort ligt. Het ongeval situeerde zich ter hoogte van de Kruisdijk, aan de achterzijde van Kompas Camping en aan de andere kant van watersportclub Bloso.

De motorboot van de twee was gekapseisd en beiden belandden in het water. Ze konden op eigen kracht hun bootje niet meer bereiken en ook de oevers waren te ver. Gelukkig droegen beiden wel een reddingsvest zodat ze bleven drijven. Getuigen die alles vanop een afstand zagen gebeuren verwittigden de hulpdiensten. Zowel de politie als de brandweer repten zich ter plaatse. De brandweerposten van Nieuwpoort en Oostduinkerke kwamen toegesneld en een duikersploeg van post Diksmuide vertrok onmiddellijk.

Nog voor de duikers ter plaatse waren werd hun opdracht geannuleerd. Intussen was de brandweer ter plaatse aan het Spaarbekken en zij zagen hoe mensen van watersportclub Bloso intussen tot bij de drenkelingen was gevaren en hen aan boord kon nemen. Zo werden beide opvarenden gezond en wel naar de oever gebracht en kon de reddingsactie afgeblazen worden. (JH)