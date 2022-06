Twee doden nadat Franse auto inrijdt op file E40 Adinkerke: snelweg volledig afgesloten

Op de E40 in Adinkerke zijn deze voormiddag twee doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Een auto met daarin twee Fransen reed achteraan in op een vrachtwagen in de file enkele kilometers voor de grens. Burgemeester Bram Degrieck vraagt al langer maatregelen. “Mijn bloed kookt nu echt”, reageert hij.

Het ongeval gebeurde deze ochtend rond 10.30 uur op de E40 in Adinkerke een vijftal kilometer voor de grensovergang naar Frankrijk. Er was file omwille van de grenscontroles in Frankrijk door de Franse gendarmerie. Die worden al enkele maanden gehouden in de strijd tegen de mensensmokkelproblematiek waarbij verkeer moet afrijden in Aire Des Moêres.

Een kleine witte auto met Franse nummerplaat had een stilstaande vrachtwagen met container te laat opgemerkt en reed er achteraan op in. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd om hen te bevrijden.

“Helaas kwam alle hulp te laat en zijn de twee inzittenden van Franse origine ter plaatse overleden”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. “Het ongeval gebeurde toen de auto in de file achteraan inreed op een vrachtwagen.”

Snelweg afgesloten

Door het ongeval is er momenteel veel hinder op de E40. Er moet nog onderzoek ter plaatse gebeuren en de snelweg werd volledig afgesloten in de richting van Frankrijk. Het verkeer moet afrijden door de afrit van Adinkerke te nemen en de grens oversteken via de Duinkerkekeiweg (N39).

Er staat een lange file op de E40 en het is beter de plaats te vermijden. Wellicht zal de hinder nog enkele uren duren.

“Bloed kookt”

Het dodelijke ongeval komt er net daags na een overleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en burgemeester Bram Degrieck van De Panne. Nadat er in enkele weken tijd drie ongevallen gebeurden in de file in Adinkerke trok Degrieck aan de alarmbel.

“De E40 in Adinkerke is een tikkende tijdbom. Vroeg of laat zal hier iets ernstig gebeuren.” Dat is nu waarheid geworden. “Mijn bloed kookt momenteel te veel om te reageren”, zegt Degrieck. “Ik heb hiervoor gewaarschuwd”.

Het overleg dinsdag verliep nochtans constructief maar leverde nog niets concreet op. “Het was een constructief overleg waarbij goed geluisterd werd naar onze grieven”, zegt burgemeester Bram Degrieck. “We konden onze bekommernissen goed weergeven. Het AWV stelde ons dat ze nu op zoek gaan naar oplossingen om de files te beveiligen en zullen ons op de hoogte houden.”

De burgemeester opperde eerder om dynamische signalisatieborden te plaatsen en een permanente snelheidsverlaging op de E40 vanaf Veurne in te voeren.

