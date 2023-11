Twee doden bij verkeersongeval in Waarschoot, zeventiger uit Koksijde niet langer in levensgevaar

Bij een frontale aanrijding op de N9 ter hoogte van de Lievegemse deelgemeente Waarschoot zijn zaterdagavond twee dodelijke slachtoffers gevallen. Het gaat om een 21-jarige vrouw en een 39-jarige man. Twee anderen zijn nog in levensgevaar. Een zeventiger uit Koksijde, die bestuurder was van één van de twee wagens is dan weer niet langer in levensgevaar. Dat bevestigt het parket.

Het ongeval deed zich omstreeks 18 uur voor op de Hendrik Concienselaan (N9) net voorbij het kruispunt met de Renning. Twee voertuigen reden frontaal tegen elkaar. In het ene voertuig, een BMW, zaten twee inzittenden. Een 21-jarige vrouw uit Lievegem overleed. De 22-jarige chauffeur, ook uit Lievegem, is nog steeds in levensgevaar.

Zeventiger uit Koksijde niet langer in levensgevaar

In het tweede voertuig, een Nissan, zaten vier inzittenden. Een 39-jarige man uit Gent stierf. De andere drie inzittenden waren er slecht aan toe. Zondagmiddag was de 78-jarige chauffeur uit Koksijde niet langer in levensgevaar en ook een 21-jarige passagier uit Gent zou niet langer in levensgevaar verkeren. De derde passagier, een 34-jarige vrouw uit Gent, verkeert wel nog in levensgevaar.

Volgens de eerst vaststellingen zou de BMW plots naar links zijn uitgeweken en reed de andere auto in de flank. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan. De airbag van de BMW wordt nog uitgelezen.

Eerder ook al een ongeval op N9

Eerder op de avond gebeurde op diezelfde N9 ook al een ongeval, wel enkele kilometers verder in Maldegem. Op de Koningin Astridlaan (N9) zou een bestuurder in slaap gevallen zijn en tegen een geparkeerde vrachtwagen gereden zijn. De man liep lichte verwondingen op. In de wagen zat ook een driejarig kind. Het kindje werd in levensgevaar overgebracht naar het UZ in Gent.