Twee dames gewond bij ongeval nadat bestuurder van bestelwagen in slaap valt

In de Iepersestraat in Roeselare gebeurde er dinsdagmiddag omstreeks 12.45 uur een ongeval waarbij twee dames gewond geraakten. Het ongeval werd veroorzaakt door een bestuurder van een bestelwagen die in slaap was gevallen achter het stuur.

Een 57-jarige man uit Moorslede was dinsdagmiddag op weg met zijn bestelwagen toen het op wijk De Ruiter verkeerd liep. De man viel in slaap en week van zijn baan af. Een 28-jarige vrouw uit Moorslede en een 48-jarige vrouw uit Roeselare, die beiden ook in de Iepersestraat reden, konden een botsing niet meer voorkomen. De drie wagens geraakten bij het ongeval beschadigd. Beide vrouwen waren lichtgewond en werden overgebracht naar AZ Delta. Door het ongeval was het ene rijvak van de Iepersestraat een tijdlang afgesloten.