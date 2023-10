Twee broers aangereden op druk kruispunt in Oostende: twintiger niet langer in levensgevaar

Op de Torhoutsesteenweg in Oostende, vlak bij de Mariakerklaan, vond maandagavond een zwaar verkeersongeval plaats. Twee mannen, 25 en 22 jaar, wilden de rijbaan oversteken toen ze werden opgeschept door een aankomend voertuig. Het oudste slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond, maar later op de avond was zijn toestand opnieuw stabiel.

De hulpdiensten snelden maandagavond rond 19 uur naar de Torhoutsesteenweg in Oostende, voor een zwaar verkeersongeval. Twee voetgangers van 25 en 22 jaar werden tijdens het oversteken opgeschept door een aankomend voertuig. De 54-jarige bestuurder reed in de richting van Gistel, maar kon een aanrijding aan het zebrapad niet meer vermijden.

De klap was enorm en beide slachtoffers, allebei afkomstig uit Oostende, werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het oudste slachtoffer was bij het ter perse gaan nog in levensgevaar, maar later op de avond was zijn toestand opnieuw stabiel.

Geschreeuw

Een 40-jarige vrouw uit Oostende zag alles gebeuren. “Ik reed in de richting van het centrum toen in de tegenovergestelde richting het ongeval vlak voor mijn neus gebeurde”, vertelt ze. “Beide slachtoffers belandden op het vak waar ik reed. Ik ben meteen gestopt en heb de slachtoffers de eerste zorgen toegediend in afwachting van de hulpdiensten. Die waren heel snel ter plaatse. Die mannen schreeuwden het uit van de pijn. Een van hen verloor kort daarna het bewustzijn.” Een dokter ontfermde zich ondertussen over het slachtoffer dat er het ergst aan toe was. De getuige praatte op het andere slachtoffer in.

Het was uiteindelijk de man die de slachtoffers aanreed die de hulpdiensten verwittigde. “Die man was in shock”, vervolgt de vrouw. “Hij had geen benul van wat er net was gebeurd. Vermoedelijk heeft hij ze niet gezien. De slachtoffers waren dan ook donker gekleed. Het regende bovendien en het zicht was beperkt.”

Wellicht broers

Volgens de getuige ging het om twee broers. Een derde familielid kwam kort na het ongeval verhaal halen en werd gekalmeerd door de politie. De vrouw legde een getuigenis af.

Na controle bleek dat de bestuurder niet onder invloed reed. Uit de eerste en voorlopige vaststellingen van de verkeersdeskundige zou er ook geen sprake zijn van overdreven snelheid. Het regenweer en de duisternis zorgde voor een beperkte zichtbaar waardoor het ongeval mogelijk kon gebeuren. “De exacte omstandigheden worden verder onderzocht”, klinkt het bij de Oostendse politie.

Door het ongeval was het stuk van de Torhoutsesteenweg even afgesloten voor doorgaand verkeer. De agenten leidden het verkeer om. (CCA/JRO)