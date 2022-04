Twee bestuursters en kindje naar ziekenhuis na aanrijding in Tielt

Twee bestuursters en een kindje van drie jaar werden maandag omstreeks 17 uur overgebracht naar het ziekenhuis na een aanrijding op het kruispunt van de Deinsesteenweg en de Zuiddering. Een van de betrokken bestuursters was er door het rode licht gereden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.55 uur. Een vrouw (1987) uit Wakken reed met haar rode Volvo op de Deinsesteenweg richting Aarsele. De bestuurster reed door het rode licht. Op dat ogenblik kwam een vrouw uit Ruiselede (1960), aangereden vanuit de Zuiderring. Beide bestuursters konden elkaar niet meer ontwijken. De klap was groot, beide voertuigen liepen serieuze schade op.

Verkeershinder

Beide bestuursters en een kindje van drie jaar die bij de vrouw uit Ruiselede in de auto zat, werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Zij stellen het al bij al goed. De twee betrokken voertuigen moesten wel getakeld worden. De brandweer kwam ter plaatse om de omgeving van het ongeval te beveiligen. Door het ontstond er serieuze verkeershinder in de omgeving van het kruispunt.