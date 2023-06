Twee bestuurders verliezen rijbewijs na aanrijdingen onder invloed in Torhout

Politiezone Kouter moest woensdag het rijbewijs intrekken van twee bestuurders die in Torhout telkens een aanrijding veroorzaakten en onder invloed waren. Een van hen pleegde ook vluchtmisdrijf.

De eerste feiten deden zich woensdagavond om 17.15 uur voor in de Steenstraat in Wijnendale. Een 50-jarige man uit Torhout reed met zijn wagen een toegangshekken aan en neemt de vlucht. Een getuige kon de nummerplaat noteren en verwittigde de politie. Die kon later de bestuurder huis aantreffen. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Tegen geparkeerde wagen

Zowat een halfuur later moest de politie tussenkomen voor een ongeval op de Noordlaan in Torhout. Een 24-jarige man uit Ardooie reed even voor 18 uur met zijn personenwagen tegen een geparkeerde wagen aan.

Hij was niet gewond maar was wel onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.