Twee bestuurders plegen vluchtmisdrijf na aanrijdingen in Torhout

In Torhout pleegden twee bestuurders op woensdag vluchtmisdrijf na een aanrijding. Daarbij raakten twee wagens beschadigd.

De eerste feiten gebeurden woensdagochtend in de Pottebezemstraat. Rond 8.25 uur stelde de eigenaar van een geparkeerde Hyundai Tucson vast hoe zijn wagen schade opliep bij een verkeersongeval. Een onbekend voertuig reed er tegen een bloembak aan die langs de weg staat opgesteld als wegversmalling. De bloembak werd volledig uiteen gereten en brokstukken kwamen tegen de Hyundai terecht. De wagen liep hierbij schade op aan het koetswerk. De eigenaar van de auto, die slechts zes maanden oud was, startte een zoektocht op sociale media naar de dader en liet weten die in de namiddag gevonden te hebben. De politie kwam langs voor de nodige vaststellingen.

In de namiddag werd dan weer een andere geparkeerde wagen aangereden in de Hofstraat in Torhout. Ook hier pleegde de aanrijder vluchtmisdrijf en kwam de politie ter plaatse om 15.45 uur voor de vaststellingen. (JH)