Twee bestuurders moeten zich verantwoorden voor dodelijk ongeval met zeventienjarige die op rijweg lag

Twee bestuurders zullen zich in november voor de Brugse politierechtbank moeten verantwoorden voor een dodelijk ongeval in Lombardsijde. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een zeventienjarige jongen uit Dilbeek werd twee keer aangereden.

De feiten speelden zich af in de nacht van 13 op 14 juli 2022 op de Koninklijke Baan in Lombardsijde, een deelgemeente van Middelkerke. Een 39-jarige vrouw uit Nieuwpoort reed met haar wagen over het lichaam van een zeventienjarige jongen uit Dilbeek. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De bestuurster van het voertuig bleek onder invloed van alcohol te zijn.

Tijdens haar verhoor verklaarde de vrouw dat de jongeman al op de rijbaan moet gelegen hebben. Het onderzoek wees snel uit dat hij inderdaad eerder al moet zijn aangereden op zijn step. In dat kader kon uiteindelijk een Nederlandse vrachtwagenchauffeur als verdachte geïdentificeerd worden.

Het Brugse parket besliste ondertussen om beide bestuurders voor de politierechter te brengen. De vrouw uit Nieuwpoort staat terecht voor onopzettelijke doding en rijden onder invloed, terwijl de Nederlandse vrachtwagenchauffeur zich zal moeten verantwoorden voor onopzettelijke doding en vluchtmisdrijf. De Brugse politierechtbank buigt zich op 13 november over de zaak.