Twee bestuurders lichtgewond na ongeval op N36 in Harelbeke, waarbij ook een lantaarnpaal geraakt werd

Bij een ongeval op de N36 zijn vrijdagmorgen vroeg twee bestuurders lichtgewond geraakt. Kort na de verkeerswisselaar met de N43 kwamen ze met elkaar in aanrijding. Een van de wagens raakte een lantaarnpaal en de N36 was geruime tijd plaatselijk afgesloten tot alles opgeruimd was.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet helemaal duidelijk. Iets na 5 uur ’s morgens reden beide betrokken wagens in de richting van Deerlijk op de N36, waarschijnlijk wilden ze tegelijkertijd een manoeuvre uitvoeren waardoor het verkeerd liep. Een van de wagens reed op de invoegstrook komende van de N43, deze raakt door het ongeval van de weg af en ramde een verlichtingspaal. Die werd finaal uit de grond gerukt en bleef bijna dubbel geplooid achter. Beide automobilisten raakten door de klap gelukkig slechts lichtgewond, maar waren wel erg onder de indruk. Ze werden in shock naar het ziekenhuis gebracht.

Hun voertuigen moesten getakeld worden en het duurde bijna twee uur voor de weg terug volledig vrij was. Ook nutsmaatschappij Fluvius moest ter plaatse komen om de eerste werken uit te voeren aan de verhakkelde verlichtingspaal. De vroege ochtendspits liep daarom wat hinder op door het ongeval.

De aanrijding gebeurde bovendien vlak na de fietsoversteekplaats bij Ruddershove. In het verleden gebeurden daar al regelmatig ongevallen, vooral met fietsers. Zowel de politiezone Gavers als de gemeente Harelbeke vroegen het Agentschap Wegen en Verkeer eerder al om maatregelen te onderzoeken. (JF)