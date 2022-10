Twee bestelwagens botsen op E40 in Brugge

Op de E40 net voorbij de verkeerswisselaar in Brugge gebeurde maandagmiddag even voor half twee in de richting van Brussel een ongeval. Daarbij waren twee bestelwagens betrokken.

Een kleine bestelwagen zou een tweede aangetikt hebben en vervolgens de controle over zijn stuur verloren zijn. Daardoor kwam hij tegen de middenberm terecht en belandde op de middelste rijstrook van de snelweg. De bestuurder kon niet op eigen kracht het voertuig verlaten en werd door de brandweer uit het verhakkeld voertuig geholpen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval lag de weg bezaaid met brokstukken en waren drie rijstroken versperd. Dat veroorzaakte een file richting binnenland. De brandweer reinigde het wegdek, de wegpolitie deed de nodige vaststellingen.