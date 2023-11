Twee auto’s zwaar beschadigd na ongeval in Oostrozebeke

Op het kruispunt van de Leegstraat en de Hulstestraat is vrijdagavond een ongeval gebeurd. Niemand raakte gewond maar de blikschade is aanzienlijk.

Rond 21 uur 30 vrijdagavond kwamen een donkere Ford Transit en een grijze Mercedes in aanrijding met elkaar op het kruispunt van de Leegstraat en de Hulstestraat. De klap was hevig, maar als bij wonder bleven beide bestuurders ongedeerd.

Hun voertuigen zijn wellicht rijp voor de schroothoop. De neuzen van beide wagens liepen zware schade op. Bij de Ford werd even gevreesd voor een autobrand, maar de brandweer kon snel vaststellen dat er geen rook, maar damp opsteeg uit de wagen. De radiator raakte beschadigd.

Buurtbewoners zijn niet verbaasd dat er een ongeval gebeurde in hun straat. “Er wordt hier vaak te snel gereden, zeker rond de tijd van de ploegwissels van de bedrijven in de buurt”, klinkt het.