Twee auto’s botsen frontaal met elkaar, maar niemand raakt gewond

In de nacht van zaterdag op zondag botsten om 4 uur twee auto’s frontaal met elkaar in de Ieperstraat in Zonnebeke. Niemand raakte gewond, beide voertuigen liepen wel serieuze schade op.

De bestuurder van een Volkswagen, een man van 31 jaar uit Zonnebeke die vlak bij de plaats van het ongeval woont, verloor midden in de nacht de controle over het stuur van zijn voertuig. De wagen knalde frontaal op een geparkeerde wagen, een Citroën Berlingo. Niemand geraakte gewond, maar de schade aan beide wagens is wel groot. De twee voertuigen moesten getakeld worden.

De bestuurder raakte ook een elektriciteitscabine, waardoor Fluvius ter plaatse moest komen. De brandweer van de zone Westhoek kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Door het ongeval was de Ieperstraat in het centrum van Zonnebeke een tijdlang onderbroken.