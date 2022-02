Twee auto’s botsen frontaal in Wervik

Maandagnacht raakten twee voertuigen betrokken bij een ongeval op de N58 in Wervik. Hoewel beide wagens frontaal op elkaar in reden, raakte niemand gewond. De eerste pistes wijzen in de richting van alcohol achter het stuur.

De aanrijding deed zich voor kort na 23 uur. Ter hoogte van de rotonde, dat de kruising maakt tussen de N58 en de Kruisekestraat, liep het grondig mis. “We kwamen net van het Franse Armentières waar we een verkochte wagen gingen leveren”, klinkt het bij de passagier van de bestelwagen die betrokken raakte.

“Toen we het rondpunt verlieten zagen we die kleine personenwagen op ons afstormen. Hij reed op het verkeerde rijvak in tegenovergestelde richting en gaf niet de indruk te gaan vertragen. Wij gingen vol in de remmen maar konden een frontale aanrijding met de Kia niet meer vermijden. De klap was intens maar toch kon de andere chauffeur gewoon uit zijn wagen stappen. Hij leek volledig van zijn melk al werd snel duidelijk dat hij onder invloed was van alcohol, een geur die je onmogelijk kon negeren.”

Positief resultaat

De toegesnelde politiediensten besloten de N58, in de rijrichting van Menen, meteen voor alle verkeer af te sluiten. Beide chauffeurs werden aan een alcoholtest onderworpen, waarop de chauffeur van de kleine personenwagen een positief resultaat opleverde. Niemand raakte gewond en ook de schade bleef beperkt.