Twaalf ton bevroren frikandellen zorgen voor verkeershinder op de E40 in Veurne

Op de E40 in Veurne was er maandagochtend urenlang verkeershinder door een verkeersongeval. Een truck geladen met 12 ton bevroren frikandellen kantelde en versperde er de rechterrijstrook en de pechstrook.

Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur toen de Duitse trucker met zijn vrachtwagen komende vanuit Frankrijk richting Jabbeke reed. De vrachtwagen was vertrokken in het Verenigd Koninkrijk en had Duitsland als bestemming.

Tussen Adinkerke en Veurne ging het helemaal verkeerd een stuk voor de afrit van Veurne. Wat er precies gebeurde is nog onduidelijk maar vermoedelijk viel de trucker in slaap en probeerde hij daarna nog te corrigeren. Zijn gevaarte ging aan het slingeren en kantelde uiteindelijk.

De neus van de vrachtwagen eindigde in de zachte berm naast de snelweg en bleef boven de gracht uitsteken. Een automobilist die na het ongeval passeerde verwittigde de hulpdiensten en gaf aan dat de trucker mogelijk gekneld zat in zijn gehavende cabine.

Daarom snelde de brandweer toe om een bevrijding uit te voeren. Ook een ambulance, MUG-team en de wegpolitie repten zich naar het ongeval. Bij aankomst van de eerste ploegen stond de trucker echter naast zijn cabine. Hij was er zelf uit geklauterd en bleek lichtgewond te zijn.

Diepgevroren frikandellen

De lading van de vrachtwagen bestaat uit 12 ton aan bevroren frikandellen. Die bleven allemaal in het laadruim zitten. Er kwamen zware takelwagens ter plaatse om de truck weg te slepen maar de worsten overladen hoefde niet.

De verkeershinder begon om 4.30 uur maar dat had toen nog weinig impact op het verkeer. Rond 8 uur was de vrachtwagen recht gezet en kon ze geïnspecteerd worden. Om 8.30 uur werd de truck weggesleept en kon de snelweg daarna terug vrijgegeven worden.

