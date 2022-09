Trucker vraagt vrijspraak na dodelijk ongeval Kato (12), nabestaanden vol onbegrip: “Waarom geeft hij niet toe dat het onvoorzichtig was daar in te halen?”

De 56-jarige vrachtwagenchauffeur die op 18 september 2020 in Zwevegem betrokken was bij het dodelijke ongeval waarbij fietsster Kato Vandenbogaerde (12) het leven liet, blijft er bij dat hij Kato en haar vriendinnetje die naast haar fietste veilig kon inhalen. Maandag vroeg hij de Kortrijkse politierechter dan ook vrijgesproken te worden. Voor de nabestaanden van Kato onbegrijpelijk.

Op die fatale vrijdagochtend was trucker Roland R. eigenlijk de weg kwijt. Hij was op weg van Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) naar Deerlijk maar na een verkeerde afslag verzeilde hij rond schooltijd in de Bekaertstraat in Zwevegem. Daar reden ook Kato en haar vriendinnetje naast elkaar met de fiets. “Ik zag ze rijden, bleef er even achter maar toen ik merkte dat ze keurig fietsten, vond ik dat ik ze veilig kon inhalen”, aldus de vrachtwagenchauffeur. Hij startte zijn inhaalmanoeuvre nog voor de weg naar een breedte van 4,70 meter versmalde maar was hen voor de versmalling nog niet gepasseerd. Tijdens zijn manoeuvre haakten Kato en haar vriendinnetje met de fiets in elkaar en kwamen ten val. Kato belandde onder de wielen van de vrachtwagen en was op slag dood.

Dubbel voorzichtig

“Het ongeval had vermeden kunnen worden als de vrachtwagenchauffeur zijn inhaalmanoeuvre had uitgesteld”, legde de openbare aanklager uit waarom hij de man voor de politierechtbank daagde. “Hij kon niet garanderen dat hij minstens 1 meter afstand van de fietssters kon bewaren. Fietsende tienermeisjes zijn Wout Van Aert niet, die tot op 1 millimeter kan rijden.”

“De trucker moet dubbel voorzichtig zijn bij kinderen en bejaarden, zo staat het zelfs in de verkeerswet”, aldus advocaat Bram Van den Bunder, die de ouders van Kato bijstond. “Zelfs al was er de mogelijkheid om 1 meter afstand te laten, dan nog moest hij zo voorzichtig zijn en zijn inhaalmanoeuvre uitstellen. Hij maakte een inschattingsfout.” Drie deskundigen lieten hun licht schijnen op het ongeval. Hoeveel afstand de vrachtwagen tussen Kato had gelaten, dat varieerde van 64 centimeter tot 140 centimeter.

Geen schuldige

“Zoeken naar een schuldige is een natuurlijke reflex”, verdedigde advocaat Hans Herbrant de trucker. “Maar die is er niet altijd, zoals hier. De vrachtwagen raakte de fietssters niet, hij mocht inhalen en er was voldoende ruimte om dat te doen. De fietssters haakten in elkaar maar daar had de vrachtwagen(chauffeur) noch de fietssters schuld aan.” Hij vroeg de vrijspraak voor de vijftiger die al een lange loopbaan als vrachtwagenchauffeur heeft.

Levenslange straf

De vraag tot vrijspraak en het gebrek aan besef bij de man dat hij te weinig voorzichtig is geweest door de jonge fietssters in te halen, viel bij de ouders en grootouders van Kato in slechte aarde. “Het enige waar hij over wil praten, zijn de centimeters van Kato’s stuur of de weg”, aldus mama Wendy. “Voor ons is dat niet van belang. Inhalen aan een versmalde rijstrook op 10 meter van de schoolpoort doet een mens met gezond verstand gewoon niet.” “Voor ons moet die man niet de gevangenis in vliegen”, vult Kato’s opa Luc (73) aan. “We krijgen er Kato niet mee terug. Maar hoe is het mogelijk dat hij blijft volhouden dat hij voorzichtig genoeg is geweest?” Het proces is voor de nabestaanden nog maar eens een moeilijk moment. “Voor ons zijn er nog maar 725 dagen gepasseerd van de levenslange straf die de trucker ons gegeven heeft”, verwoordt Wendy hun gevoel. “Echt geluk, oprechte vreugde,… we kennen het niet meer.” De politierechter velt een vonnis op 10 oktober. (LSi)

