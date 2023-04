Trucker komt in botsing met auto op E40

Op de E40 in Oostduinkerke was er donderdagavond lange tijd verkeershinder door een verkeersongeval met een vrachtwagen. Het ongeval werd veroorzaakt doordat de trucker afgeleid was door zijn GSM, bevestigden getuigen.

Het ongeval gebeurde donderdagavond rond 19.40 uur op de E40 in Oostduinkerke in de richting van Frankrijk. Enkele kilometers voor de afrit van Oostduinkerke ging het volledig fout. Een vrachtwagen bestuurd door een Bulgaarse trucker week volledig van zijn rijbaan af, ging over de pechstrook en knalde rechts in de vangrails. De trucker zou zijn afgeleid doordat hij op zijn GSM bezig was en daardoor niet goed oplette. Dat bevestigden getuigen die de trucker bezig zagen, al beweert de man zelf dat er plots iets over de snelweg liep.

Na de eerste crash werden de vangrails over een afstand van enkele tientallen meters volledig uiteen gereten waarna de trucker zijn stuur omgooide en de zwalpende vrachtwagen terug de snelweg op denderde. Daar werd een bestuurder geraakt die net passeerde in zijn Audi. Zowel de Audi als de vrachtwagen slingerden daarna op en tegen de middenberm waar ze beiden tot stilstand kwamen. Er vielen bij het ongeval gelukkig geen gewonden. Maar door het ongeval was de linkerrijstrook lange tijd volledig versperd tot beide voertuigen getakeld werden. (JH)