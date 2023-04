Truck belandt in de gracht na stuurfout in Wingene

In de Vromanstraat in Wingene, een smalle zijstraat van de Hillesteenweg, verloor een Nederlandse vrachtwagenchauffeur maandagmiddag de controle over het stuur van zijn voertuig. Het gevaarte belandde gedeeltelijk in de gracht naast de weg.

De bestuurder van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij. Een gespecialiseerde takelfirma werd ingeschakeld om het voertuig terug helemaal op het wegdek te zetten.