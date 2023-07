Treinverkeer tussen Kortrijk en Menen hervat nadat bestuurder zich vast rijdt op overweg in Menen: “Had erger kunnen aflopen”

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Menen is sinds 20.30 zondagavond hervat, en dat in beide richtingen. Dat laat spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel weten nadat het treinverkeer eerder op de avond was stilgelegd omdat een auto zich had vastgereden op een overweg in Menen.

In de Bruggestraat in Menen raakte zondagavond een wagen vast op het spoor, net het moment een trein in aantocht was. De auto kon nog achteruit worden geduwd en zo werd een aanrijding vermeden. “Niemand raakte gewond, maar het treinverkeer raakte wel in de war.”

“Het had erger kunnen aflopen”, zegt Frédéric Petit van spoorwegbeheerder Infrabel. “Rond 18.30 uur reed een wagen zich vast op het spoor ter hoogte van de overweg aan de Bruggestraat in Menen. De brandweer was net in de buurt en kon de auto wat op aan de kant duwen, maar niet volledig. De trein was net in aantocht en begon van ver te remmen en er was eigenlijk geen aanrijding. Er raakte niemand gewond, de chauffeur had de auto uiteraard al verlaten.”

Vervangbus ingelegd

Het incident zorgde wel voor problemen op de spoorlijn tussen Kortrijk en Menen. De mensen die op de trein in kwestie zaten werden geëvacueerd en konden beroep doen op een vervangbus. De andere reizigers konden gebruik maken van de bussen van De Lijn. Rond 21 uur was de toestand opnieuw normaal.