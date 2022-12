Treinverkeer tussen Deinze en Lichtervelde kan na zwaar ongeval woensdagochtend heropgestart worden

Een week na het zware treinongeval aan de overweg nabij de Oude Heirweg in Koolskamp, kan het treinverkeer tussen Deinze en Lichtervelde woensdagochtend terug hernemen. “De werken verliepen op schema. Onze medewerkers hebben dag en nacht gewerkt om de vele schade te herstellen”, aldus Thomas Baeken, woordvoeder van Infrabel.

Vorige week dinsdagmiddag strandde een defecte vrachtwagen pal op de sporen aan de overweg nabij de Oude Heirweg in Koolskamp. Een medewerker van een depannagedienst en de vrachtwagenchauffeur probeerden het voertuig nog van de sporen te halen, maar slechts enkele minuten later kwam de trein vanuit Deinze richting Lichtervelde aan hoge snelheid aangereden. Mede dankzij enkele cafégangers konden de medewerker van de depannagedienst en de vrachtwagenchauffeur nog net vluchten. Slechts enkele seconden later ramde de trein de vrachtwagen. Het voorste gedeelte van de trein ontspoorde, van de vrachtwagen bleef er quasi niets meer over. Wonder boven wonder geraakten slechts vier inzittenden van de trein lichtgewond. De materiële schade aan de spoorinfrastructuur was wel erg groot.

Speciaal team

Nadat de brokstukken van de vrachtwagen dinsdagavond reeds werden verwijderd, startten in de nacht van dinsdag op woensdag reeds de werken aan de trein. Een speciaal team kwam ter plaatse om de ontspoorde trein terug op de rails te zetten. Daarna werd het treintoestel weggesleept van de plaats van het ongeval zodat verdere herstellingswerken konden uitgevoerd worden. Onder andere de bovenleiding en de sporen liepen over een afstand van 500 meter schade op. Ook een elektriciteitscabine diende hersteld te worden. Spoorwegbeheerder Infrabel gaf vorige week aan dat de werken ongeveer een week zouden doen. “Bedoeling was dat het treinverkeer op woensdagochtend 28 december terug kon hervatten. Er moesten tal van werken uitgevoerd worden, maar die zijn volgens schema verlopen. Op dinsdag wordt de laatste testen uitgevoerd en worden de lege treinstellen naar de juiste plaats gereden. Woensdag rijden terug de eerste treinen tussen Deinze en Lichtervelde”, bevestigt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.

Via Kortrijk

Medewerkers van Infrabel waren de voorbije week dag en nacht bezig om alles te bewerkstelligen. “Door het treinongeval werd er toch behoorlijk in het treinaanbod gesnoeid, maar onze medewerkers hebben er alles aan gedaan om de hinder zo kort mogelijk te houden.” Treinreizigers konden de voorbije dagen via Kortrijk hun eindbestemming bereiken, daarnaast werden er ook vervangende busdiensten voorzien.