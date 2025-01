Treinverkeer ligt lam tussen Kortrijk en Oudenaarde na aanrijding aan spoorwegovergang in Elsegem

Sinds de vroege vooravond vrijdag ligt het treinverkeer stil tussen Kortrijk en Oudenaarde. “Oorzaak is een incident aan de spoorwegovergang aan de Broekstraat in Elsegem, deelgemeente van Wortegem-Petegem”, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.

“Dit geldt voor het treinverkeer in beide richtingen. Er worden vervangbussen op het traject voorzien. De stand van zaken is te volgen via de website van de NMBS. Het einde van de hinder is verwacht ten vroegste rond 19.30 uur.

Overstap getroffen treinreizigers

De aanrijding gebeurde rond 16.45 uur. Het zou gaan om een wanhoopsdaad. Dat bevestigen zowel de hulpverleningszone Fluvia als infrabel. Op het moment van het incident bevonden zich een tachtigtal treinreizigers in het voertuig. De trein kwam tot stilstand aan een overweg in Elsegem De passagiers werden opgevangen en kunnen hun reis ook verder zetten met vervangbussen. De MUG, ziekenwagen, brandweer en politie zijn ter plaatse.