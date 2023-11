Treinongeval Koolskamp: vrachtwagen en materiaal uit sporen verwijderd, trein wordt in twee delen weggehaald

In Ardooie is sinds 5 uur woensdag de beschadigde vrachtwagen en al het materiaal uit de sporen verwijderd na de zware aanrijding dinsdag aan een overweg tussen een trein en een vrachtwagen. De trein staat er nog en zal in twee delen worden weggehaald. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

De bergingswerken gebeurden in heel slechte weersomstandigheden door een takeldienst, spoorpersoneel en met hulp van de brandweer. Nu zal de gehavende trein weggehaald worden. “Eerst zal een hulplocomotief het minst beschadigde deel naar Lichtervelde afvoeren. Daarna is het de beurt aan het voorste deel van de trein – dat dinsdag ontspoorde en intussen terug op de sporen is gezet – om af te voeren. De manier waarop en wanneer dat zal kunnen gebeuren, is afhankelijk van de schade aan dit deel van de trein”, schetst woordvoerder Frédéric Petit.

Herstellingswerken

Als de twee delen van de trein zijn afgevoerd, kan Infrabel beginnen met de herstellingswerken aan de spoorinfrastructuur. Volgens een eerdere inschatting moet over een afstand van zowat 350 meter aan de sporen worden gewerkt, in de eerste plaats het vervangen van dwarsliggers, herstellingen aan de seininrichting. Verder is er de schade aan de bovenleidingspalen, de slagboom en de belichting van de overweg. Mogelijk zal na het weghalen van de trein nog meer schade aan het licht komen. Waarschijnlijk zal ook dit weekend nog aan de herstellingen gewerkt worden, luidt het.

Onderzoek loopt

Het onderzoek van parket en politie over de omstandigheden en de oorzaak van het ongeval is nog bezig. Infrabel stipt aan dat de overweg aan de Oude Heirweg in Ardooie normaal heeft gefunctioneerd.

Infrabel roept naar aanleiding van dit ongeval alle weggebruikers nogmaals op om altijd de verkeersregels (de signalisatie) aan overwegen te respecteren. “We willen ook oproepen tot voorzichtig rijgedrag, namelijk dat je bij het oprijden van de overweg er ook voor zorgt dat je zeker bent dat je de overweg tijdig en veilig kan oversteken en dus kan vrijmaken.”