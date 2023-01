Treinen kunnen weer rijden tussen Brugge en Lichtervelde

Het treinverkeer is woensdag kort voor 21 uur hervat tussen Brugge en Lichtervelde. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel gemeld.

Het verkeer was om 18.20 uur in beide richtingen stilgelegd na een persoonsongeval in Veldegem. Op de trein zaten een 60-tal personen. Zij werden door de hulpdiensten geëvacueerd en met bussen naar hun bestemming gebracht.

Er kunnen de rest van de avond nog vertragingen zijn. (JVM/Belga)