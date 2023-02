Tramverkeer in Nieuwpoort onderbroken nadat Fransman op tramsporen eindigt

Het tramverkeer tussen De Panne en Nieuwpoort moest zondagavond tijdelijk volledig stilgelegd worden omdat een verstrooide Fransman zijn wagen op de tramsporen parkeerde en zo vastraakte. Dat leidde tot nogal wat vertragingen.

Het incident gebeurde net op een druk moment rond 17.45 uur. Heel wat mensen namen dan de tram om huiswaarts te keren na een dagje aan zee. Een Fransman die met zijn wagen in Nieuwpoort reed, zorgde er echter voor dat de tramsporen volledig geblokkeerd raakten.

Beide richtingen versperd

De bestuurder misrekende zich op de rotonde van de Albert I-Laan en negeerde het dubbele verbodsbord ter hoogte van het CORNR-hotel. Daar volgde de man de tramsporen in de verboden richting van de Elisalaan, reed enkele tientallen meters verder en reed zich plots vast in de keien van de trambedding. Daardoor waren beide rijrichtingen versperd.

Het tramverkeer moest op dat traject dan ook volledig stilgelegd worden tot de wagen getakeld was. Het leidde tot vertragingen. Of de bestuurder te veel gedronken had, is niet duidelijk. Politie Westkust kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. (JH)