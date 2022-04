Tramverkeer aan de Westkust twee keer onderbroken door ongeval

Het tramverkeer aan de Westkust werd dinsdagmiddag tweemaal onderbroken door twee verkeersongevallen in De Panne en Koksijde. Er was meestal blikschade te betreuren al raakte ook een bestuurder lichtgewond.

Het tramverkeer werd een eerste maal onderbroken kort na de middag rond 13.45 uur na een verkeersongeval in de Nieuwpoortlaan in De Panne. Daar kwam het tot een botsing waarbij drie voertuigen betrokken waren.

Tramsporen versperd

De tram zelf raakte niet betrokken maar door het ongeval waren zowel de rijbaan als de tramsporen versperd. De politie en een ziekenwagen kwamen ter plaatse. Een van de bestuurders bleek een hoofdwonde te hebben opgelopen en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Na de vaststellingen door de politie moesten de wagens nog getakeld worden. Daardoor was het tramverkeer een tijdje onderbroken en werden er vervangbussen ingelegd. De hinder duurde uiteindelijk iets minder dan een uur waarna het tramverkeer terug hernomen kon worden.

Geen voorrang

Dat was echter voor korte tijd want om 17 uur gebeurde een tweede verkeersongeval dat eveneens tot hinder leidde. Dit keer gebeurde dat in de Albert I Laan en was de kusttram wél betrokken. Een bestuurder van een personenwagen dwarste er de tramsporen maar verleende geen voorrang aan de aankomende tram.

Het kwam tot een botsing tussen beide voertuigen. Er raakte niemand gewond, ook geen passagiers op de tram. Er was wel blikschade te betreuren. Ook de afhandeling van dit ongeval nam wat tijd in beslag waardoor het tramverkeer opnieuw even onderbroken werd.

(JH)