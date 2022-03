Tram ontspoort na botsing met bestelwagen in Oostende

In Oostende is de kusttram zaterdagochtend ontspoord. Er vielen geen gewonden, maar het tramverkeer tussen het station van Oostende en Westende-Bad is onderbroken.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur zaterdagvoormiddag aan de Serruyslaan, nabij het Oostendse stadhuis. Door de dichte mist had de bestuurder van een lichte vrachtwagen de tram niet zien aankomen. Een botsing was daardoor onvermijdelijk.

Het ongeval veroorzaakte heel wat materiële schade aan tram en sporen, maar er vielen gelukkig geen gewonden. De rijweg is er wel afgezet.

Door het ongeval is er deze ochtend geen tramverkeer mogelijk tussen de haltes Oostende Station en Westende-Bad. Er zijn vervangbussen ingelegd.

(DVL)

Door een #verstoring rijdt de #kusttram niet tussen Oostende station en Oostende Koninginnelaan.#DeLijn — De Lijn (@delijn) March 5, 2022