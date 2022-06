Tractorbestuurder (18) verliest gemaaid gras op rotonde in Diksmuide

De rotonde van de Kaaskerkestraat (N35) in Kaaskerke bij Diksmuide was woensdagavond een tijdje versperd door een ongeval met een tractor. De aanhangwagen van de tractor kantelde waardoor enkele tonnen aan gemaaid gras op de weg en het fietspad terecht kwamen.

Het ongeval gebeurde woensdagavond rond 21.45 uur. Een 18-jarige tractorbestuurder uit Houthulst reed met de tractor en aanhangwagen richting centrum van Diksmuide. Hij was net de rotonde van de Kaaskerkestraat met de Steenbakkerijstraat gepasseerd en sloeg af richting Diksmuide.

Om een onduidelijke reden kantelde de aanhangwagen daarbij. Die was geladen met enkele tonnen aan vers gemaaid gras. De hele inhoud kwam deels op de weg maar vooral op het fietspad en in de struikjes terecht. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen maar de chauffeur bleek met alles in orde te zijn.

Verkeershinder

Werknemers van de firma waarvoor hij reed kwamen ter plaatse om alle gemaaid gras van de weg te halen. Er ontstond evenwel een tijdlang verkeershinder en vooral fietsers konden langere tijd niet meer door. Wellicht ligt de oorzaak van het ongeval bij het te snel nemen van de bocht.

Het is niet de eerste keer dat op die plaats aanhangwagens kantelen of lading verloren wordt. Eerder was dat al het geval met een tractor vol aarde en in september vorig jaar vlogen 24 bakken met bier en cola van een aanhangwagen en vloeiden liters drank de weg op.

(JH)