Tractor verliest deel lading wortels op rotonde

Een onbekende tractorbestuurder verloor dinsdag een deel van een lading wortels tussen Diksmuide en Kortemark.

Ter hoogte van de rotonde van de Esenweg en de Klerkenstraat in Diksmuide lagen aan de buitenzijde van de rotonde tientallen wortels aan de kant. Wellicht raakte het bovenste deel van de lading wortels bij het nemen van de bocht los en kantelden ze over de aanhangwagen.

Ook verderop, tot in de Staatsbaan in Handzame lagen her en der wortels langs de weg. Verschillende waren reeds stuk gereden door automobilisten. Bij de politie liep echter geen melding binnen over een ladingverlies en ook de brandweer werd niet opgeroepen om de weg te reinigen. Wellicht merkte de bestuurder van de tractor ook niets op.

(JH)