Tractor rijdt woning binnen in Zonnebeke: “Mirakel dat niemand gewond is geraakt”

In de Roeselarestraat in Zonnebeke is maandag een tractor binnengereden in een woning. De bewoners, een man en een vrouw, waren samen met hun twee honden aanwezig toen het ongeval gebeurde, maar iedereen bleef ongedeerd.

Op het moment van de aanrijding zat de bewoonster aan een tafel vlakbij de hoek van de woning die volledig vernield is. Volgens haar man is het een mirakel dat ze niet gewond geraakt is. Omstaanders die het ongeval zagen gebeuren, zijn meteen naar binnen gelopen om de bewoners uit hun huis te halen.

De bewoners worden momenteel opgevangen in het huis van familie, een beetje verder in de straat. Burgemeester Ingrid Vandepitte kwam ter plaatse en zoekt een opvangplaats in de gemeente. (TP)