Tractor gekanteld in centrum van Beerst: chauffeur (61) uit Bovekerke naar ziekenhuis met hoofdwonde

In het centrum van Beerst (Diksmuide) gebeurde maandag kort na de middag een spectaculair verkeersongeval. Een tractor van 10 ton zwaar kantelde er nadat hij werd aangereden door de eigen aanhangwagen bij het nemen van een bocht. De 61-jarige chauffeur raakte daarbij gewond.

“Door het ongeval is er veel materiële schade”, zegt commissaris Geert Provoost van de politie. “Een wagen werd eveneens aangereden en is vernield er is schade aan twee voortuintjes en het wegdek. Een expert van het AWV kwam die schade bekijken.”

Bocht

Het ongeval gebeurde maandagmiddag rond 12.30 uur in de Wijnendalestraat in het dorpje Beerst, deelgemeente van Diksmuide. Een 61-jarige chauffeur uit Bovekerke reed er met zijn tractor New Holland in de richting van Diksmuide toen het bij het nemen van een van de bochten in het dorpje fout ging.

“Volgens de eerste vaststellingen werd de tractor aangereden door de eigen aanhangwagen die hij voorttrok”, zegt politiecommissaris Geert Provoost van zone Polder.

Veel materiële schade

“Dat kwam omdat de aanhangwagen in eerste instantie geschikt is voor vrachtwagens en de bocht wellicht aan te hoge snelheid werd genomen. Daardoor schoof de aanhangwagen en kwam die tegen de tractor terecht. Door de klap werd die onbestuurbaar en kantelde aan de overzijde van de weg aan het begin van twee voortuintjes. De 61-jarige chauffeur liep daarbij een hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval was er erg veel materiële schade. “De tractor zelf weegt tien ton en het is nog maar de vraag of die niet volledig vernield is”, zegt de eigenaar uit Koekelare.

“Dat hangt af van het feit of de cabine nog intact is. Ook de aanhangwagen van ongeveer twee ton, die leeg was, heeft schade opgelopen. Gelukkig stelt onze chauffeur het goed en vielen er geen andere slachtoffers, dat is het voornaamste.”

Schade aan wagen, wegdek en voortuintjes

Een Renault Megane die langs de weg stond geparkeerd deelde wel in de brokken. Die wagen liep zware schade op achteraan waarbij ook de ruiten het begaven. De Renault is rijp voor de schroothoop.

Daarnaast is er nog andere schade. “Ook twee voortuintjes liepen schade op en daarnaast is er schade aan het wegdek”, vervolgt commissaris Provoost. “Er zitten verschillende putten in het wegdek. Een expert van het Agentschap Wegen en Verkeer kwam langs om de schade op te meten.

Grote verkeershinder

Door het ongeval was er de hele namiddag grote verkeershinder. Aanvankelijk kon het verkeer nog passeren over een rijstrook waarbij de politie het verkeer regelde. Nadat depannagewerken Cool samen met de landbouwer de dissel tussen de tractor en de aanhangwagen had doorgeslepen kwam een takelaar met zware kraan ter plaatse om de tractor te rechten.

Die moest daarna op een dieplader worden gezet. Daarbij werd de rijweg wel even volledig afgesloten. De brandweer ruimde daarna het wegdek nog op. (JH)