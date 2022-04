Tractor boort zich in personenwagen in Beernem, drie inzittenden overgebracht naar ziekenhuis

Donderdagavond even voor 19.30 uur gebeurde op het kruispunt van de Wingene Steenweg en de Hubert D’yddewallestraat in Beernem een zwaar ongeval. Een personenwagen met drie inzittenden, onder wie een tiener, werd er in de flank gegrepen door een zware tractor.

De klap was erg zwaar. De tractor boorde zich met een zwaar tegengewicht in de auto. De bestuurder en de tiener konden op eigen kracht het voertuig verlaten, maar de vrouw op de passagierszetel zat gekneld en diende door de brandweer bevrijd. Ze werden alle drie naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was het kruispunt deels versperd en werd er beurtelings verkeer ingesteld. Daar zorgde de politie voor.

De bestuurder van de tractor was zwaar aangeslagen. Vermoedelijk speelde de laagstaande zon parten bij het ongeval. Dat zal uit de vaststellingen moeten blijken. De brandweer zorgde voor de nodige signalisatie.